Son dakika... Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu sırada olay yerinden kaçan Z.K. ve K.B, ilçe merkezine giderek güvenlik güçlerine durumu bildirdi.

Başından vurulan İsmail V, Mustafa Ö. ve Orhan Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, ruhsatsız tabancayla ateş etti.

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