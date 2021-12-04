Son dakika... Aynı ikamette iki kez yangın çıktı

Son dakika haberler... Samsun'un İlkadım ilçesinde, aynı ikamette iki kez yangın çıktı, yangınlar itfaiye tarafından söndürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, aynı ikamette iki kez yangın çıktı, yangınlar itfaiye tarafından söndürüldü. Hançerli Mahallesi Mahmut Kavas Sokak'ta 2 katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İkamet, çökme ihtimaline karşı boşaltıldı. Polis ekiplerince olay yeri şeridiyle kapatılan evde, akşam saatlerinde tekrar yangın çıktığı, yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi.

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