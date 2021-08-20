Son dakika! Samsun'da bandrolsüz makaron ve kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin 300 bandrolsüz filtreli sigara kağıdı (makaron) ile kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen şüphelilerin ikametinde yaptıkları aramada 10 bin 300 makaron, 4 kilo 600 gramı nargile tütünü olmak üzere 6 kilo 450 gram bandrolsüz tütün, 23 kilo 360 gram nargile kömürü, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.