Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Sağlık Sokak'ta yapılan düğün sırasında bir binanın çatısından havai fişek atıldı.

Son Dakika › Güncel › Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur