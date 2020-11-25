Son dakika: Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika: Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

25.11.2020 11:10
Son dakika: Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri Atik (58) evinin önündeki merdivenlerin olduğu yerde yatar halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan kontrolde Bahri Atik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Atik'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atik'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Son dakika: Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Esentepe Mahallesi, 19 Mayıs, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu - Son Dakika


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