Son dakika! Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü, zanlı tutuklandı.

Azay Mahallesi'nde ağabeyinin oğlu Sebahattin K. (53) ile kahvehane işleten Selahattin K. (65) arasında iş yerindeki anlaşmazlıklarından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin K'nin tabancayla ateş ettiği Sebahattin K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.

Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Sebahattin K'nin cesedi, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince Bafra ilçesi Hüseyinbeyli kavşağında yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki ifadesinde, yeğeniyle alacak verecek meselesinden dolayı tartıştıklarını ve cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.