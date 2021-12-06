İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüpheliler O.B. ile R.S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüpheli O.B'nin restorana girerek ateş açtığı olayda T.K, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan T.K'nin tedavisi sürüyor.

Gaziosmanpaşa Mahallesi İmam Gazali Sokak'ta restoran önünde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçtan pompalı tüfek çıkaran O.B. ve R.S'yi gören T.K. restorana kaçtı.

Samsun 'un Canik ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Bir kişinin silahla yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı (2) - Son Dakika

Basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?

Sağlık emekçileri, maaş iyileştirmesi ve ek gösterge hakları için grevde!

AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var