Son dakika! Samsun'da bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Son dakika! Samsun'da bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi

11.04.2022 20:18
Son dakika! Samsun'da bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD yerleşkesindeki tatbikatta, senaryo gereği, Ladik merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem ve çevre ilçe ve illerde buna bağlı gerçekleşen ikincil afet ve acil durum olaylarına müdahale edildi.

Enkaz altında kalanlar ile yüksek binalarda mahsur kalan vatandaşların arama kurtarma ekiplerince tahliye edildiği tatbikatta, kurtarma çalışmalarında helikopter de kullanıldı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için çadırlar kuruldu.

Başka bir senaryo gereği Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) timleri, Çorum'da depremde zarar gören ve bir fabrikadan sızan kimyasala müdahale etti. Bölgede özel kıyafetli uzmanlar tarafından ölçümler yapıldı.

Ekipler bölgenin haberleşme ihtiyacını alana kurdukları mobil haberleşme aracıyla sağladı.

Samsun İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Samsun) kapsamında yapılan bölgesel deprem tatbikatına, Amasya, Tokat, Çorum, Sinop ve Ordu AFAD ekipleri de aynı anda kendi bölgelerinde katılarak, tatbikat senaryosu gereği müdahalelerde bulundu.

Samsun AFAD yerleşkesindeki Tatbikata katılan Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, tatbikatı başarıyla gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

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Samsun, Ladik, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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