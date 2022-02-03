Üye Girişi
Son dakika... Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

Son dakika... Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

03.02.2022 14:50
Son dakika... Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Son dakika haberi: Samsun'un Kavak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi, Havza ilçesinde toprağa verildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi, Havza ilçesinde toprağa verildi.

Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Gülbahar K'nin cenazesi, Havza ilçesi Yaylaçatı Mahallesi'ne götürüldü.

Gülbahar K'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalleye bağlı Musludağı yerleşim birimindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kavak ilçesinde 1 Şubat'ta 1 aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide K. ile Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşinin evine giden ve çocuklarını görmek istediklerini söyleyen Baki K, tartışıp darbettiği Gülbahar K'yi bıçaklamış, ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Baki K. ve Zahide K, tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500

Trabzon, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:45 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edip yeni parti mi kuracak? İddialara sert yanıt verdi
14:20 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Sedat hapse girecek mi?
14:18 Mahkum dizisinde bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı koruyabilecek mi?
14:13 France 24'ten dikkat çeken analiz: Ukrayna-Rusya krizini çözerse NATO'daki gücü daha da artar
14:10 Burcu Kıratlı'nın davasında sanık beraat etti
14:07 Babasını öldüren cani evladın hedefinde annesi varmış: Evden kaçarak canını kurtardı
14:00 Semih Kaya Galatasaray'a dönüyor
13:54 Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
13:51 Ece Erken'in yakın arkadaşı son durumunu paylaştı: Tuvalete düşürdüğü ilaçları içiyor
13:47 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tepki: Süleymaniye Camii'ne yapılan zulümdür
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 14:56:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement