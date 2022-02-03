Son dakika... Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

Samsun'un Kavak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi, Havza ilçesinde toprağa verildi.
Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Gülbahar K'nin cenazesi, Havza ilçesi Yaylaçatı Mahallesi'ne götürüldü.
Gülbahar K'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalleye bağlı Musludağı yerleşim birimindeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Kavak ilçesinde 1 Şubat'ta 1 aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide K. ile Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşinin evine giden ve çocuklarını görmek istediklerini söyleyen Baki K, tartışıp darbettiği Gülbahar K'yi bıçaklamış, ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan Baki K. ve Zahide K, tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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