Son dakika! Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( JASAT ), emniyet ve asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Samsun 'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

Şarkıcı Aynur Aydın'dan şaşırtan çıkış: Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor

Son Dakika: Trabzonspor, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi

Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?