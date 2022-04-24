Son dakika: Samsun'da cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika: Samsun'da cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kamerada

24.04.2022 10:12
Son dakika: Samsun'da cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bir cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kameraya yansıdı.

Samsun'da bir cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kameraya yansıdı.

Samsun'da bir cip hareket halindeki tırın altından geçti. Gece yaşanan olayda çevrede bulunanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu an ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüde cipin köprü kirişleri taşıyan tırın altından hızla geçme anı görülüyor. Cip sürücüsü, tırın altından süratle geçip biraz ileride yolun kenarına çekip duruyor. Çevredekiler olayı hayretle izliyor. Cipin tır ve kirişlere çarpmadan geçmesi ise 'inanılmaz' olarak yorumlandı.

Samsun'da kameralara yansıyan diğer kazalar da dikkat çekici. KGYS kameralarının kaydettiği görüntülerde bir minibüsün diğer minibüsü halatla arka kısmından çekerken park halindeki araca çarptırması, ters yönde giden motosikletin dönüş yapan hafif ticari araca hızla çarpması, otomobilin bisikletliye çarpması ve hafif ticari aracın motosiklete vurup sürücüyü havaya fırlatması görülüyor. Kazaların sürücü hatalarından kaynaklandığı bir kez daha gözler önüne serildi. - SAMSUN

Son dakika: Samsun'da cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kamerada
Son dakika: Samsun'da cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kamerada
Son dakika: Samsun'da cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kamerada
Son dakika: Samsun'da cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kamerada
Son dakika: Samsun'da cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kamerada
Son dakika: Samsun'da cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kamerada

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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kamerada - Son Dakika


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