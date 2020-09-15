Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 zanlıdan 5'inin sınır dışı edilmesine karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
Bir şüphelinin işlemleri sürüyor.
Ekipler 8 Eylül'de İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edilecek - Son Dakika