Son dakika! Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edilecek

Son dakika haberleri: Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 zanlıdan 5'inin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 zanlıdan 5'inin sınır dışı edilmesine karar verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi. Bir şüphelinin işlemleri sürüyor. Ekipler 8 Eylül'de İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Samsun, Terör, Karar, DEAŞ, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:55 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika! Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edilecek - Son Dakika

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