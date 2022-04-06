Son dakika! Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 yabancı uyrukluya gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 yabancı uyrukluya gözaltı

06.04.2022 09:53
Son dakika! Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 yabancı uyrukluya gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. 6 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 yabancı uyrukluya gözaltı - Son Dakika


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