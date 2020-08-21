Son Dakika | Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 6'ya çıktı

Son dakika haberi: Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu sayısı 6'ya çıktı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu sayısı 6'ya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyetleri tespit edilen 4 kişinin Samsun'da oldukları bilgisini aldı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İlkadım ve Tekkeköy ilçesinde 6 Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 6 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili 1 kişinin arandığı öğrenildi. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:24

Kaynak: İHA

Son Dakika

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