Son dakika! Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen Ö.K, S.K. ve B.G. ile teması görülen bir kişiden 7 sentetik hap ele geçirildi. Olayın ardından zanlıların kullandığı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 623 sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1055 lira para buldu. Zanlılar, Ö.K, S.K. ve B.G. ile şüphelilerle müşterek hareket ettiği tespit edilen E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K, S.K. ve B.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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