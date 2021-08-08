Son dakika! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Yeni Mahallesi'nde uyuşturucu şüphelisi H.K'yi yakaladı.

Zanlının iş yerinde arama yapan polis, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen ekipler H.T. ve O.E.T. şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.