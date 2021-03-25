Son dakika! Samsun'da eski eşini darbeden sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - Son Dakika

Son dakika! Samsun'da eski eşini darbeden sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

25.03.2021 15:55
Son dakika! Samsun'da eski eşini darbeden sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Olayın ardından tutuklanan Zarap hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Açılan dava kapsamında sanık Zarap, 12 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

İddianameden

Olay anında bir vatandaşın çektiği görüntülerin yer aldığı iddianamede, kamera kayıtlarında müştekinin darbedildiği, darp sırasında hareketsiz yerde bulunduğu ve kendinde olmadığı belirtildi.

İddianamede görüntüleri çeken tanığın "Bağrışma sesleri üzerine balkona çıktım. Bayanın yerde yattığını ve başındaki şahsın bayanın kafasına tekme attığını gördüm. Küçük kız çocuğunun da 'anne' diyerek bağırdığını duydum. Çevredeki kalabalığın şahsı bayandan uzaklaştırıp yere yatırdıklarını gördüm." şeklindeki beyanına yer verildi.

Sanığın "düzelir şekilde yaralandığı ve 200 promil alkollü olduğu" belirlenen rapor da iddianamede yer aldı.

Olayın anlatıldığı iddianamede müşteki E.M'nin, 5 yaşındaki kızını teslim almak için sanık Zarap'ın bulunduğu Canik Belediyesinin önüne gittiği, sanığın alkollü olduğunu fark eden E.M'nin "Alkol almak istiyorsa kendisine haber vermesini, kendisinin kızını gelip alabileceğini, bu şekilde kızını almasını istemediğini söylediği, bu şekilde taraflar arasında alkol ve kızları konulu kısa bir konuşma olduğu" görüşüne yer verildi.

Zarap'ın "Çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim." demesi üzerine müştekiyi darbettiği değerlendirilen iddianamede, E.M'nin dengesini kaybederek yere düşmesinin ardından başına ve karnına vurmaya devam eden Zarap'ın, müdahalede bulunmaya çalışan kalabalığa, "Ailevi mesele, siz karışmayın, ben bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim." diye bağırdığı kaydedildi.

İddianamede, E.M'nin ameliyatlı olduğunu bildiği bölgesine tekme ile vurması ve tanıkların beyanına göre, "Ailevi mesele, siz karışmayın, ben bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim." demesi ve kamera kayıtlarına göre darbetmesinden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve müştekinin telefonunun kırılması üzerine "mala zarar verme" suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

"Hukuku tatmin eden ve yüzleri güldüren bir gelişme oldu"

Mersin'de görev yapan müşteki avukatlarından Sahra Düzgün Tucel, AA muhabirine, yaşanan olayın kendilerini üzdüğünü söyledi.

İddianamenin kabul edilmesiyle ilerleyen günlerde yargılamanın başlayacağını belirten Tucel, şunları kaydetti:

"Sanığın tutukluluk hali devam ediyor. Bu süreçte tutuklamaya yönelik yapılan itiraz reddedildi. Bu taraflar arasında ilk darp vakası değil. En yüksek cezayı alması ve caydırıcılık açısından emsal bir karar çıkartabilmek adına sürecin takipçisi olacağız. Savcılığın nitelemeyi kasten adam öldürme yönünden yapmış olması bizler için çok ümit verici. Müvekkilimizin yaşadığı fiziksel darp ve ızdırap herkes tarafından görüldü. Yüzünde hala kırıklar mevcut. Bu anlamda şu anki gelişme hukuku tatmin eden ve yüzleri güldüren bir gelişme oldu."

Yargılama aşamasında sanığın eylemine uygun en yüksek cezayı almasını talep edeceklerini söyleyen Tucel, "Başka bir talebimiz de herhangi bir indirimin yapılmaması yönünde olacak çünkü bu ilk eylemi değil. Dozunu artırarak devam eden bir şiddet eylemine mağdur kadın görüntüsü daha karşımızda. Biz en uygun cezayı alması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta gece İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı. Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Eski eşi E.M'yi daha önce de çıkan tartışmada darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın yaralama suçundan da yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet, Samsun, Nisan, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Samsun'da eski eşini darbeden sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - Son Dakika


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