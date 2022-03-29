Son dakika... Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

29.03.2022 14:33
Son dakika... Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan K.Ö. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, K.Ö'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan K.Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. K.Ö, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Son dakika... Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Son dakika... Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

YORUMLAR
500
Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü Samsun'da balkondan eve giren polis çocukları babasına teslim etti Samsun'da balkondan eve giren polis çocukları babasına teslim etti

Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
14:35 Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor! Aziz Yıldırım iddiaları havada uçuşuyor!
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp, ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:46:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement