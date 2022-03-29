Son dakika! Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

29.03.2022 17:55
Son dakika! Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Son dakika haberleri... Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan K.Ö. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, K.Ö'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan K.Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. K.Ö. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Son dakika! Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Son dakika! Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Son dakika! Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Son dakika! Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

YORUMLAR
500
Mezbahada mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap yaşamını yitirdi Mezbahada mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap yaşamını yitirdi Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü Samsun'da et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Mezbahada mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap yaşamını yitirdi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 18:06:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Samsun'da et entegre tesisindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement