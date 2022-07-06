Son dakika... Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika... Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı

06.07.2022 14:21
Son dakika... Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde, evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar neticesinde ekipler, yaptıkları aramalarda A.Ö. (33) adlı kadının uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı bilgisini edindi. Bilgi üzerine söz konusu şahsın Yeni Mahalle'deki ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda; 15 gram metamfetamin, 5 gram kokain olduğu değerlendirilen madde, 1 gram extacy tozu, 50 adet sentetik ecza, 2 gram kubar esrar, 2 bin Euro ve 12 bin 700 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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