Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

10.12.2020 15:17
Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarda, T.A isimli şahsın Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı, şahsın İlkadım ilçesinde saklandığı bilgilerinin elde edilmesi üzerine savcı talimatı ile gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan karara istinaden akşam saatlerinde söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda T.A. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan T.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. T.A.'nın Konya Adliyesi'ne Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vereceği öğrenildi.

(Muhammer Ay/İHA)

Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü, Samsun, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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