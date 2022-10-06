Son Dakika | Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika
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Son Dakika | Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliye adli kontrol

06.10.2022 17:30
Son Dakika | Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliye adli kontrol

Son dakika haberi... Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'ye yönelik örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları, örgütün düzenlediği eyleme katıldıkları, Bank Asya'da hesap açarak örgüt elebaşının talimatından sonra işlem yaptıkları tespit edilen, haklarında örgütsel faaliyetler olduğuna dair ifade ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunan 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. 5 Ekim'de kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

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