Son dakika: Samsun'da firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Samsun'da firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Samsun'da, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.K'nin evinde saklandığı belirlendi. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda D.K, Soğuksu Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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