Son Dakika | Samsun'da fuhuş operasyonda 3 kadın tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Samsun'da fuhuş operasyonda 3 kadın tutuklandı

13.10.2022 16:40
Son Dakika | Samsun'da fuhuş operasyonda 3 kadın tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce 'fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak' suçlarından önceki sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında kadınların da bulunduğu 10 şüpheli şahsın gözaltına alındığı operasyonda, gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda 1 kök kenevir bitkisi, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. 5 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü kadın 5 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kadın mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i kadın 2 kişi ise serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahlak Büro Amirliği, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Samsun'da fuhuş operasyonda 3 kadın tutuklandı - Son Dakika

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