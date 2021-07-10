Son dakika... Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışları yapıldı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonası Samsun bölgesi sıralama atışları gerçekleştirildi.
Batıpark'ta bulunan spor tesisinde düzenlenen sıralama atışlarına Samsun, Tokat, Ordu, Sivas, Çorum, Trabzon, Yozgat, Artvin, Sinop, Giresun, Amasya ve Rize'den 173 sporcu katıldı.
Toplam 19 spor kulübünden sporcuların katıldığı atışlar, gençler, büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde yapıldı.
Atışlar sırasında geleneksel elbiseler giyen sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.
Yarışma sonunda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
Kaynak: AA
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