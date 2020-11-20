Son dakika! Samsun'da hastanede güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, dün gece Terme Devlet Hastanesine giden hasta yakını K.V'ye, taşkınlık yapması üzerine güvenlik görevlileri müdahale etti.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den "Virüs gece mi bulaşıyor?" sorusuna yanıt: Hafta sonu geceleri gündüzden daha çok hareketlilik oluyor

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