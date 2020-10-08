Samsun'un Atakum ilçesinde, husumeti bulunan kişi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yenimahalle Ali Gaffar Okan Caddesi'nde sabaha karşı K.A. (21) arkadaşı Eren Ş'yi (22) arayarak yüz yüze görüşmek istedi.

Arkadaşı K.A'nın evinin önüne giden Eren Ş, daha önceden küfürleşme meselesinden husumetli olduğu A.K. (21) ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.K, tabancayla ateş ederek Eren Ş'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Eren Ş. tedavi altına alındı.

Kaçan K.A. ve A.K. polis ekiplerince yakalandı.