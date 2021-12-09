Son dakika... Samsun'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı - Son Dakika

Samsun'da tır sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirince kaza yaptı.
19 Mayıs ilçesinden Samsun'a seyir halinde olan 55 AUY 52 plakalı tır sürücüsü Burhan Biçer (36), ilk belirlemelere göre, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Seyir halindeki tır, önce kaldırıma ardından orta refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü Burhan Biçer, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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