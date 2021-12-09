Üye Girişi
Son dakika... Samsun'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı - Son Dakika

Son dakika... Samsun'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

09.12.2021 23:21
Son dakika... Samsun'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Son dakika haber... Samsun'da tır sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirince kaza yaptı.

Samsun'da tır sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirince kaza yaptı.

19 Mayıs ilçesinden Samsun'a seyir halinde olan 55 AUY 52 plakalı tır sürücüsü Burhan Biçer (36), ilk belirlemelere göre, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Seyir halindeki tır, önce kaldırıma ardından orta refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü Burhan Biçer, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kalp Krizi, Samsun, Mayıs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Samsun'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki kadın, küçük kıza pazar arabasını çaldırıyor 23:24 İki kadın, küçük kıza pazar arabasını çaldırıyor
Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı'na ilerliyor 23:22 Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı'na ilerliyor Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
23:22 Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı'na ilerliyor
23:21 Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı seçmenine elektrik vaadi
23:10 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen son takım Villarreal oldu
22:44 AK Parti'den "bedava elektrik" vaadi veren Kılıçdaroğlu'na tepki
22:39 Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:02 Jay Jay Okocha yıllar sonra Kadıköy'e ayak bastı
21:51 Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi
21:51 Son Dakika: Asgari ücretin belli olacağı 4. toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak
21:43 Lazio-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:43 Meclis'te hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var
Fenerbahçe kasasını doldurdu! İşte Kanarya'nın Avrupa Ligi'nden elde ettiği toplam gelir Fenerbahçe kasasını doldurdu! İşte Kanarya'nın Avrupa Ligi'nden elde ettiği toplam gelir         
23:31
Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı seçmenine elektrik vaadi Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı seçmenine elektrik vaadi         
23:22
Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı         
23:10
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 23:40:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Samsun'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement