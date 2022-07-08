Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı eski Makro AVM Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, Kurtça D. (59) idaresindeki 05 FR 652 plakalı otomobil ile Ali A. (42) yönetimindeki 06 AJ 1565 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla atan 06 plakalı otomobil orta refüjde ters döndü. Kazada, araç sürücüleri Kurtça D. ve Ali A. ile Arif Y. (58), Ali D. (52), Ahsen Fatma A. (3), Emrah A. (13) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurtça D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Korhan Ekiz Bulvarı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Samsun'da kavşakta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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