Son dakika... Samsun'da ki feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika... Samsun'da ki feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı

02.03.2022 13:54
Son dakika... Samsun'da ki feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da yaşlı kadının hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'da yaşlı kadının hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'da önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 85 yaşındaki Emine Kır'ın ölümüne sebep olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi Liman Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dolmuştan inen 85 yaşındaki Emine Kır yolun karşısına geçmek için harekete geçti. Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan yabancı uyruklu tır, yayayı fark edip direksiyon manevrası yaparak kazadan kaçtı. Bu sırada, aynı istikamette seyir etmekte olan Mehmet M. idaresindeki 34 BIV 25 plakalı cip ise Emine Kır'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Emine Kır, tır dorsesinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, polis çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği trafik kazası anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - SAMSUN

Son dakika... Samsun'da ki feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı

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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Samsun'da ki feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Samsun'da ki feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika
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