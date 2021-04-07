Son dakika: Samsun'da koronavirüsten hayatını kaybeden eczacılar anısına fidan dikildi - Son Dakika

Samsun Eczacı Odasınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren eczacılar anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Samsun Eczacı Odasından yapılan açıklamada, Kovid-19'a yenik düşen 3 eczacı ve 2 eczane teknisyeni anısına Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde fidan dikimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Her yıl sosyal sorumluluk projeleri ile eczacılarla bir araya geldikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi yılları olarak tarihe geçecek 2020 ve 2021'de, Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanları olarak topyekun mücadele verdik. Maalesef bu süreçte bölgemizde de 3 meslektaşımızı ve 2 eczane teknisyenimizi kaybettik. Bizler, kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızın anısını yaşatmak amacıyla fidan dikimi gerçekleştirdik. Kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz."