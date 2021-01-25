Son Dakika | Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza verildi

Son dakika gündem haberi: Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, salgın tedbirleri kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi. Polis ve jandarma ekiplerince 18-25 Ocak tarihlerinde 713 kişiye idari işlem yapılarak toplam 995 bin 791 lira idari para cezası uygulandı. Açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika

15 gün önce kendisini vurduğu husumetlisini, şehir meydanında kurşunladı

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok

Bir kütükle mucize keşif! 160 milyon yıllık fosil ağaç kalıntıları bulundu

Ölümüne sebep olduğu adamı değil, aracını kontrol ederek olay yerinden kaçtı

SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 1 milyon 428 bin oldu

Vatandaşlar şifa deposu olarak bilinen davulga meyvesini ormandan bedavaya topluyor

Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor

Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı