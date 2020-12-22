Samsun'da günlük test kapasitesi 7 bine çıktı - Son Dakika

SAMSUN'da koronavirüs test cihazı sayısının artırıldığını açıklayan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen test cihazlarıyla PCR test cihazı sayısı 13'e, günlük test kapasitesi ise 5 binden 7 bine yükseltildi" dedi.

Koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artış oranına ulaşan Samsun'da yapılan yoğun çalışmalar etkisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kentteki vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu belirtti. Kentteki denetimler devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'a PCR test cihazları gönderildi, kentteki test cihazı sayısı 13 olurken, günlük test kapasitesi de 5 binden 7 bine yükseltildi.

'EVDE NUMUNE ALMAYI PLANLIYORUZ'Sağlık Bakanlığı'ndan özellikle pandemi hastanesi olan ilçelerde kullanılmak üzere yeni koronavirüs test cihazları talep ettiklerini ve bu taleplerinin Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın da desteğiyle kabul edildiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, bu cihazlardan birinin Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kurulduğunu, ikinci cihazın ise Bafra Devlet Hastanesi'ne kurulmasını planladıklarını ifade etti. Şu anda kamuda 8, özelde 5 olmak üzere toplam 13 PCR cihazıyla test hizmeti sunduklarını söyleyen Oruç, "Samsun'da günde ortalama 5 bin test yapılıyordu, test süreçlerinde yaptığımız düzenlemelerle 5 bin olan günlük test kapasitesini 7 bine yükselttik. Hedefimiz, bu sayının 8 bine ulaşmasıdır. Pandeminin ilk gününden itibaren Samsun'da 400 binin üzerinde test yapıldı. Bu rakam, il çapında sürdürülen etkin test çalışmasının da bir göstergesidir. Vaka düşüş eğrisini hızlandırmak ve asemptomatik vakaları, erken dönemde yakalamak için özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde temaslıların hepsinden evde numune almayı hedefliyoruz. Bunun için bir çalışma başlattık, bu çalışmanın da vaka düşüş trendini güçlendireceğini düşünüyorum" diye konuştu.'BU MÜCADELENİN KAHRAMANI OLMUŞLARDIR'

Pandemi nedeniyle tüm kamu kurumlarıyla ortak hareket edildiğini belirten Oruç, "Bu uyumlu çalışma ve kurallara uyulması konusunda halkın desteği ile vakalarda yüzde 20 düşüş yaşandı. Sağlık çalışanlarımız pandemi döneminde zor gün dostu olduklarını göstermiş, ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koymuş ve bu mücadelenin kahramanı olmuşlardır. Bu mücadelede, sürecin ilk adımı olan test sonuçlarının tespitini sağlayan laboratuvar çalışanlarımızın yeri ayrıdır. Hepsine Samsunlular adına teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.