Samsun'un Havza ilçesinde mermer ocağında yaşanan kazada bir işçinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Güvercinlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında dün, işçilerden Nebi Cengiz'in (26) üzerine mermer kaldırma platformunun düşmesi sonucu ölmesi nedeniyle gözaltına alınan mermer ocağının işletmecisi Murat Ş. ile çalışan Necmi A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.
Hayatını kaybeden işçi Nebi Cengiz'in cenazesi ise Kevser Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Cengiz'in yakınları ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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