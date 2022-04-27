Son Dakika | Samsun'da mermer ocağındaki kazada bir işçinin ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Samsun'da mermer ocağındaki kazada bir işçinin ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı

27.04.2022 15:32
Son Dakika | Samsun'da mermer ocağındaki kazada bir işçinin ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un Havza ilçesinde mermer ocağında yaşanan kazada bir işçinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Samsun'un Havza ilçesinde mermer ocağında yaşanan kazada bir işçinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Güvercinlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında dün, işçilerden Nebi Cengiz'in (26) üzerine mermer kaldırma platformunun düşmesi sonucu ölmesi nedeniyle gözaltına alınan mermer ocağının işletmecisi Murat Ş. ile çalışan Necmi A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Hayatını kaybeden işçi Nebi Cengiz'in cenazesi ise Kevser Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Cengiz'in yakınları ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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Son dakika haberleri... Samsun'da mermer ocağındaki kazada 1 işçi hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Samsun'da mermer ocağındaki kazada 1 işçi hayatını kaybetti Üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi öldü Üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi öldü

Güvercinlik, Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Samsun'da mermer ocağındaki kazada bir işçinin ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı - Son Dakika


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