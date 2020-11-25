Son dakika haber... Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı - Son Dakika

Son dakika haber... Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı

25.11.2020 21:46

Son dakika haberleri: Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı

SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Yunus polisleri tarafından Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde 19.30-20.30 saatleri arasında uygulama yapıldı. Uygulamada, şüpheli şahıslar ve araçlar denetlendi. Yunus ekipleri durdurdukları araçlardaki kişiler üzerinde ve araçların içinde arama yapıp GBT'lerini sorguladı.

Yapılan uygulamada önemli bir suç unsuruna rastlanmazken, 1 kişiye maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira para cezası uygulandı.

Son dakika haber... Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı
Son dakika haber... Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı
Son dakika haber... Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı
Son dakika haber... Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı
Son dakika haber... Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı
Son dakika haber... Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, motosikletli, Asayiş, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı - Son Dakika


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