Son dakika haber... Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı - Son Dakika

Son dakika haber... Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı
25.11.2020 21:46
Son dakika haberleri: Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.
Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı
SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.
Yunus polisleri tarafından Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde 19.30-20.30 saatleri arasında uygulama yapıldı. Uygulamada, şüpheli şahıslar ve araçlar denetlendi. Yunus ekipleri durdurdukları araçlardaki kişiler üzerinde ve araçların içinde arama yapıp GBT'lerini sorguladı.
Yapılan uygulamada önemli bir suç unsuruna rastlanmazken, 1 kişiye maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira para cezası uygulandı.
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