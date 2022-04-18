Son Dakika | Samsun'da oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Samsun'da oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

18.04.2022 15:53
Son Dakika | Samsun'da oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika habere göre Samsun'un İlkadım ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Kökçüoğlu Mahallesi'nde yaşayan A.K. (59), telefonuyla oynadığı gerekçesiyle oğlu İ.K. (35) ile tartışmaya başladı.

Bu sırada meyve soyan İ.K, elinde bulunan bıçakla babasını göğsünden yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

İ.K, babasının bir an tepki vermesi üzerine böyle bir olayın yaşadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Samsun'da oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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