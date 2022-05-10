Son dakika! Samsun'da öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Son dakika! Samsun'da öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi

10.05.2022 16:48
Son dakika! Samsun'da öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi

Son dakika haberler: Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Alaçam 3. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından Yukarısoğukçam İlkokulu bahçesine kurulan Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nda öğrencilere eğitim verildi.

Eğitimlerde öğrencilere trafik kurallarının öneminin yanı sıra trafik işaret levhalarının anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gereken kurallar, okul taşıtı içinde yapılması gereken kurallar anlatıldı.

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Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Samsun'da öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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