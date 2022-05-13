Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı

13.05.2022 01:45

Son dakika haberi: - Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak alt geçitte demir bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

- Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak alt geçitte demir bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Altgeçitte saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 SD 491 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun kenarındaki demir bariyere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Emine D.ile Yaren K.yaralandılar. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı
Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı
Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı
Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı
Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı
Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı
Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı
Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı
Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı
Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI BURSA'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Türk vatandaşı olabilmek için satın alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara çıktı!
01:00 TÜİK'in araştırması ortaya koydu: Türkiye'de yaşayan ailelerin yalnızca yüzde 57,5'i kendi evinde kalıyor
00:31 Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! "Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar"
00:29 Meksika'da zemin çöktü, yatağında uyuyan adam öldüğünü sanıp kalp krizi geçirdi!
00:27 Son seçim anketine damga vuran detay! MHP'li seçmenin yeni adayı Demirtaş!
00:23 Bakan Karaismailoğlu'dan, çok fazla tepki alan Kanal İstanbul açıklaması: 2050'ye bugünden hazırlanmalıyız
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 02:32:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement