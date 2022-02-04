Üye Girişi
Son dakika... Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika... Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

04.02.2022 08:49
Son dakika... Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Orhan Y. (54) idaresindeki 55 EA 630 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu otogar mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Orhan Y, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Abdülsamet Y. (41), Emine Y. (37), Mustafa Y. (12) ve Enes Y. (8) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500

Çarşamba, İtfaiye, Samsun, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:46 Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan kişi cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?
08:46 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:33 Babasını ekmek bıçağıyla öldürdü: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim
08:30 ABD Dışişleri'ne göre Erdoğan'ın Kiev ziyareti bölgesel istikrarı güçlendirecek!
08:29 Yapımcı Fatih Aksoy doğruladı! Maske Kimsin Sen final yapıyor
03:05 Yine bir saldırı! Bu kez Uzunköprü! Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
08:11 Öldürülen eşi için "Ece Erken'in uğursuzluğu" demişlerdi! Ece Erken'den, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'a suç duyurusu
08:08 Gece yarısı kanlı pusu! Müzisyene sokak ortasında kurşun yağdırdılar
08:06 Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov: Azerbaycan ile Türkiye arasındakine benzer bir ilişki yoktur
07:56 Goldman Sachs'tan şubat ayı enflasyonu tahmini: Yüzde 50'yi aşacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 08:56:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement