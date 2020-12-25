Samsun'un Canik ilçesinde park halindeyken hareket eden otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.Ç, kullandığı 55 AAP 700 plakalı otomobilini Belediyeevleri Mahallesi'nde ekmek almak için kaldırıma park ederek fırına gitti.

Bu sırada yokuş aşağı hareket eden araç, bir otomobile çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen Erkut Elibol'a çarptı.

İki araca daha çarpan otomobil, bir evin önünde durdu.

Kazada ağır yaralanan Elibol, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan H.Ç. emniyete götürüldü.