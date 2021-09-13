Son dakika... Samsun'da patpat kazasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Elmaçukuru Mahallesi'nde 30 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patpat diye adlandırın tarım arıcının karıştığı trafik kazasında 70 yaşındaki Enver Sağlam yaralandı. Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan yaşlı adam kazadan yaklaşık 1.5 ay sonra hayatını kaybetti. - SAMSUN

Samsun 'da patpat kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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