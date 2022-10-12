Son dakika haberi... Şafak vakti kaçak tütün operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şafak vakti kaçak tütün operasyonu: 22 gözaltı

12.10.2022 11:59

Son dakika haberleri... Şafak vakti kaçak tütün operasyonu: 22 gözaltı Operasyonda 1 milyon 194 bin 400 adet dal boş makaron ve 347 bin 637 adet doldurulmuş makaron ele geçirildiSAMSUN Samsun'da KOM polisi tarafından şafak vakti 29 adresi düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi ile birlikte...

Şafak vakti kaçak tütün operasyonu: 22 gözaltı

Operasyonda 1 milyon 194 bin 400 adet dal boş makaron ve 347 bin 637 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

SAMSUN Samsun'da KOM polisi tarafından şafak vakti 29 adresi düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi ile birlikte gümrük kaçağı çok sayıda tütün mamulleri ve malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı suç soruşturması kapsamında Samsun merkez ile Çarşamba ilçesinde bu sabah saat 06.30 sıralarında 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 milyon 194 bin 400 dal boş makaron, 347 bin 637 dal doldurulmuş makaron sigara, 83 paket 1 kiloluk tütün, 47 adet sigara sarma makinası, 8 adet kompresör ve parçaları, 72 adet sigara mentolü, 6 bin 227 adet sigara paketlemede kullanılan sigara poşeti, 1542 adet TAPDK bandrolü, 142 kilo 40 gram açık kıyılmış tütün, 21 şişe gümrük kaçağı içki, 5 paket gümrük kaçağı sigara, 141 paket sigara sarma kağıdı, 35 bin adet sigara filtresi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca şarjörü ve 291 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu gereği yasal işlemlere başlanıldı. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Şafak vakti kaçak tütün operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

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