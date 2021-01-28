Son dakika haberi... Yangında 4 iş yeri ve 2 otomobil yandı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yangında 4 iş yeri ve 2 otomobil yandı (2)

28.01.2021 10:42

Son dakika haberler... Samsun'da 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında, 4 iş yeri ve 2 otomobil ile bazı hurda araçlar yandı.

Samsun'da 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında, 4 iş yeri ve 2 otomobil ile bazı hurda araçlar yandı.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde sabah erken saatlerde motor yağı deposu ve mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Oluşan patlamalar sonucu yangın, 2 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine sanayi sitesine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olayda, 4 iş yeri, 2 otomobil ve yol kenarında bulunan hurda araçlar yandı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yangında 4 iş yeri ve 2 otomobil yandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yangında 4 iş yeri ve 2 otomobil yandı (2) - Son Dakika
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