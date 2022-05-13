Son dakika... Samsun'da şarampole yuvarlanan traktördeki anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Samsun'da şarampole yuvarlanan traktördeki anne ve oğlu hayatını kaybetti

13.05.2022 00:08
Son dakika... Samsun'da şarampole yuvarlanan traktördeki anne ve oğlu hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da yoldan çıkan traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ve annesi olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da yoldan çıkan traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ve annesi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Köroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksek Arslan (49) idaresindeki 55 FC 813 plakalı traktör yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yüksel Arslan ile annesi Hayriye Arslan (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika... Samsun'da şarampole yuvarlanan traktördeki anne ve oğlu hayatını kaybetti
Son dakika... Samsun'da şarampole yuvarlanan traktördeki anne ve oğlu hayatını kaybetti
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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Samsun'da şarampole yuvarlanan traktördeki anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika


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