Son Dakika: Samsun'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde okullar tatil edildi - Son Dakika
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Son Dakika: Samsun'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde okullar tatil edildi

13.06.2023 09:45

Son dakika: Samsun'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde okullar tatil edildi.

Samsun'u bir hafta içinde yine sel vurdu, caddeler göle dönüp kaldırımlar çöktü, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı. Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, şehirde sele yol açtı.

Son Dakika: Samsun'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde okullar tatil edildi

KALDIRIMLAR ÇÖKTÜ

Sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler göle döndü. Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sele karşı çalışma başlattı.

Son Dakika: Samsun'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde okullar tatil edildi

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Öte yandan Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi. Gülsan Sanayi Sitesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

Son Dakika: Samsun'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde okullar tatil edildi

4 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Samsun'da bu sabah etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçesindeki tüm okullarda 13 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verildi.

Son Dakika: Samsun'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde okullar tatil edildi

TRAMVAY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yağış nedeniyle tramvay seferleri de iptal edildi. Vatandaşlar işlerine gitmekte güçlük çekti. Atatürk Bulvarın'nın, Kenan Yara Köprüsü ile Gençlik Parkı bölümünde kara yolu su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile tıkanan mazgallar ve kanallar açıldı. Su birikintisinin tahliye edilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Samsun'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde okullar tatil edildi - Son Dakika


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