Son dakika... Samsun'da sigara içme yasağına uymayanlara ceza - Son Dakika

Maskelerini doğru şekilde takmayan vatandaşlar da polis ekiplerince uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesini yayınladığı genelgeyle yasakladı.

SAMSUN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan cadde ve sokaklarda, denetim yapıldı. Yasağa uymayanlara ceza kesildi.

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