Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

16.05.2022 23:28

Son dakika haberleri: Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, S.Ö. (23) isimli şahıs, silah kabzası ile kafasına vurularak ve kolundan bıçaklanarak yaralandı. B.Ü. (23) adlı kadın da darp sonucu yaralandı. Yaralı 2 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde tabancadan çıkan boş kovan aradı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

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İlkadım, Samsun, Silah, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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