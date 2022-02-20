Üye Girişi
Son dakika: SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika

Son dakika: SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

20.02.2022 17:37

Gelen son dakika haberine göre SAMSUN'un Terme ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Tahsin K. (21) ve Tanju K. (26), yaralandı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Tahsin K. (21) ve Tanju K. (26), yaralandı. Kaçan saldırgan şüpheli B.Ö., polis ekiplerince yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte araçla gezen Tahsin K. ve Tanju K. ile B.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda B.Ö., aracında bulunan tüfeği bir anda ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar Tahsin K.?nin iki bacağına, Tanju K.?nin ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Tahsin K. ve Tanju K. kanlar içinde kalırken, şüpheli saldırgan da olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tanju K.'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan şüpheli saldırgan da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Son dakika: SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika: SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika: SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

YORUMLAR
500
Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum Son dakika: SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI Son dakika: SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI Eşinin eve kilitlediği kadın ve 2 çocuğunu itfaiye çıkardı Eşinin eve kilitlediği kadın ve 2 çocuğunu itfaiye çıkardı

Polis, Terme, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:10 Cani kardeş, zihinsel engelli kız kardeşini başına demirle vurarak öldürdü
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:57 TikTok fenomeni tacize uğradı, ortalık birbirine girdi!
16:52 Son Dakika: Zelenski'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:44 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:15 Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 17:44:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement