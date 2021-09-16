Son Dakika | Samsun'da sokaktaki silahlı kavgada ateşlenen mermi işten evine giden kadını yaraladı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da, sokak ortasındaki silahlı kavgada ateşlenen mermi bacağına isabet eden kadın yaralandı.

Samsun'da, sokak ortasındaki silahlı kavgada ateşlenen mermi bacağına isabet eden kadın yaralandı. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde karşılaşan Selahattin S. (19) ile Yasin S. (25), husumetli oldukları Azerbaycanlı F.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, F.S, olay yerinden kaçmak istedi. Şüphelilerden biri silahla F.S'nin arkasından ateş etti. O esnada işten evine giden Kader U. bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlılar, F.S'yi de darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. Polis, iki şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Darbedilen F.S. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Samsun'da sokaktaki silahlı kavgada ateşlenen mermi işten evine giden kadını yaraladı - Son Dakika

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