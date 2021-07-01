Samsun'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik geçen salı sabahı Samsun il merkezi ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda senet ve belge, 208 adet 9,19 çapında fişek, 2 adet pompalı tüfek, 44 adet dolu kartuş ve 1 adet boş şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 3 kişi savcının talimatı doğrultusunda dün akşam serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan 7 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN